Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

RİZE'de şiddetli yağışın yol açtığı 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor
15.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:25

RİZE'de şiddetli yağışın yol açtığı 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Felakette ilk belirlemelere göre 3 ev yıkıldı, 10 ev boşaltıldı, 100 araç zarar gördü, ulaşım ve alt yapı ağır hasar gördü.

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'yi sel ve heyelan vurdu. Kentte metrekareye düşen 263 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar oldu. Çayeli ilçesinde sele kapılan Ali Uzun (68) hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan Havva Tüysüz de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sel ve heyelanlarda yaralanan 10 kişi de hastanelerde tedaviye alındı. Mahsur kalan 80 kişi ise AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve UMKE tarafından tahliye edildi.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYORKentte AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. 2 ayrı ekibin yaptığı çalışmalarda, ilk belirlemelere göre 3 ev yıkıldı, 10 ev boşaltıldı, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, 100'ün üzerinde araç ise hasar gördü. Ulaşıma kapanan 12 köy yolu ise açıldı. Köylerde duvarlar çöktü, elektrik, su ve telefon hatlarında arızalar oluştu.ZORLU KURTARMA YOLCUĞU KAMERADAÇayeli ilçesinde sağanağın etkili olduğu pazartesi günü Senoz deresinin taşması soncu mahsur kalanlar, yardım çağrısında bulunmuştu. Derenin yola taşmasına rağmen ekipler, su seviyesinin yüksek olduğu yolda araçları ile ilerleyerek mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin zorlu kurtarma yolculuğu kameraya yansıdı.SELDEN SON ANDA KURTULDUİlçede tıkanan dere yatağına bakmaya giden bir kişi, aniden taşan suya kapılmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Yakınlarının kayda aldığı görüntülerde 'kaç kaç' diye uyarılan kişi koşarak dere yatağından uzaklaşıyor. Aniden gelen sel ise önüne kattığını sürüklüyor.  TOPRAĞA VERİLDİ

İlçeye bağlı Madenli beldesinde sele kapılan, yapılan arama çalışmalarıyla cansız bedenine ulaşılan Ali Uzun için Merkez Hacıbaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ali Uzun'un cenazesi beldede toprağa verildi.  


Kaynak: DHA

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