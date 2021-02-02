Selin vurduğu İzmir'de yüzde yüz dolan iki barajın kapakları açıldı
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Selin vurduğu İzmir'de yüzde yüz dolan iki barajın kapakları açıldı

02.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:43

İzmir'de yaşanan sel felaketinin ardından Balçova ve Ürkmez barajlarının tamamen dolmasıyla tahliye işlemi başlatıldı. Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum" dedi.

İzmir'de yaşanan sel felaketi nedeniyle barajlar dolunca tahliye işlemi başlatıldı.

İzmir'de sağanağın neden olduğu selde 2 kişi yaşamını yitirdi. Kent merkezine son 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma ulaştı. Sel felaketinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kontrollü tahliye işleminin başlatıldığını bildirdi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir'de Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaşınca DSİ suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum." dedi.

Öte yandan İzmir'de kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı bilgisini veren meteoroloji yetkilileri, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Selin vurduğu İzmir'de yüzde yüz dolan iki barajın kapakları açıldı
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