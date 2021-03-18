Selin Nasi kimdir?
Selin Nasi köşe yazarıdır. 2013 yılında Şalom Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015-2018 yılları arasında da Hurriyet Daily News'te çalışmıştır. Selin Nasi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selin Nasi hayatı ve biyografisi nedir?
Selin Nasi köşe yazarıdır. 2013 yılında Şalom Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015-2018 yılları arasında da Hurriyet Daily News'te çalışmıştır. Selin Nasi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selin Nasi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde....
SELİN NASİ KİMDİR?
1996-2000 yılları arasında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararsı İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.
Master derecesini "1 Mart Tezkeresi Gölgesinde Türk-Amerikan İlişkileri" başlıklı teziyle, 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden almıştır.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünde doktora adayı olarak Türkiye-İsrail ilişkileri üzerine akademik çalışmalarına devam etmektedir.
Selin Nasi köşe yazarıdır. 2013 yılında Şalom Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015-2018 yılları arasında da Hurriyet Daily News'te çalışmıştır.