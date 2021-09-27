Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf! - Haberler Magazin
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Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf!

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra'nın boşanmasının yankıları sürüyor. Gökhan Çıra, boşanma sonrası flaş açıklamalarda bulundu. İşte Çıra'nın çarpıcı itirafları...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evliliğini sonlandıran Gökhan Çıra, yeni açıklamalarda bulundu. Çıra evliliğin bitmesinde aldatma gibi bir durum söz konusu olmadığını birbirlerini severek ayrıldıklarını dile getirdi.

"SELİN'İ TANIDIĞIMDA..."

Gökhan Çıra açıklamasının devamında "Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu benim de yoktu ama futbolcuydum. Selin'in ne işi vardı ne güzellik merkezi. Biz her şeyi beraber yaptık. Boşanırken de kimse bir şey istemedi, birlikte bölüştük" dedi.

"ÇOCUK SÖZÜMÜ TUTAMADIM"

Gazete Magazin'e konuşan Gökhan Çıra "Ben hayatım boyunca Selin'e verdiğim sözü tuttum. Bir tek çocuk sözümü tutamadım" itirafında bulundu.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci'nin serveti dudak uçuklattı. Ayrılığın ardından Ciğerci'nin, Bodrum'daki iki evini bölüşeceği ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettireceği ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve iş kadını olan Selin Ciğerci ile anlaşmalı olarak boşandığı Gökhan Çıra'nın 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu ifade etti.

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf!

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf!

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf!

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf!

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf!
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Haber: Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan olay itiraf! - Haberler Magazin
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