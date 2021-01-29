Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Selim Erdoğan'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Selim Erdoğan evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Yer aldığı filmler ve dizilerle adından söz ettiren usta isim Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Selim Erdoğan kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Oyunculuğu ile dikkatleri çeken Erdoğan hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Selim Erdoğan nereli? Selim Erdoğan eşi kim? İşte, Selim Erdoğan'ın ailesine dair ayrıntılar...

SELİM ERDOĞAN KİMDİR?

1995 - 2002 yılları arasında "Çiçek Taksi" dizisinde çaycı Abuzer Edalı karakterini oynadı. Selim Erdoğan, 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Adanalı işçi bir baba ile ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak doğdu. Çocukluğu ve gençliği İzmit'te geçti. İlkokulda getirdiği sayısız zayıf üzerine babası tarafından İzmit'te bir trafik takip bürosunun çaycılığına yerleştirildi.

Selim Erdoğan, İzmit'te çalıştığı trafik takip bürosunun alt katında bulunan devlet tiyatrosuna baktığında tiyatroya gönül verdi. İzmit'te endüstri meslek lisesinde okudu. 2.sınıfta bir şovda maymun seslendirerek ilk oyunculuğunu yaptı. 3 senelik okul 5 senede bitti. Ardından tiyatroculuk aşkı ile İstanbul üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı.

Askerliğini tankçı olarak Ankara Etimesgut zırhlı birliklerinde yaptı.

Dormen Tiyatrosu'nda "Sevgilime Göz Kulak Ol" ve "Komik Para" adlı oyunlarda rol aldı. Ardından Demet Akbağ ve Rasim Öztekin'in başrollerini oynadığı "2071 Türkiye" oyununda oynadı.

Seray Sever ile birlikte ATV'de sabah kuşağında yayınlanan "İyi Günler" adlı programı sundu.1995 - 2003 tarihleri arasında yönetmenliğini Ümit Efekan'ın yaptığı "Çiçek Taksi" dizide Çaycı Abuzer karakterini canlandırırken, Erol Günaydın, Eşref Kolçak, Ümit Yesin, Bekir Aksoy, Volkan Ünal, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Kamil Güler, Volkan Severcan, Civan Canova, Tuna Arman, Gül Gölge, Evin Esen, Yonca Cevher, Alev Oraloğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Enver Demirkan, Aykut Oray, Dursun Ali Sarıoğlu, Necati Bilgiç, Gafur Uzuner, Tamer Yiğit, Mahmut Cevher, Nilgün Belgün, Selahattin Taşdöğen, Şebnem Özinal, Burçin Terzioğlu, Şevket Çoruh gibi oyuncularla beraber oynadı.2016 yılında yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı "Hanım Köylü" adlı dizide başrollerini, Yusuf Çim, Gülsim Ali, Mehmet Özgür, Ali İpin, Toygan Avanoğlu, Aylin Kabasakal, Uğur Demirpehlivan, Selim Erdoğan ve Ayten Uncuoğlu'nun paylaştı.2016 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "İçerde" adlı televizyon dizisinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Yasemin Allen, Bestemsu Özdemir, Gözde Kansu, Yıldıray Şahinler, Selim Erdoğan başlıca rolleri paylaştı.26 Nisan 2017 tarihinde Muğla İlinde bulunan kiralık villasında uyuşturucu yetiştirmek ve satmak suçuyla, tutuklanıp cezaevine kondu ve 3 Ocak 2018 tarihinde Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonucunda 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selim Erdoğan hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.

Selim Erdoğan evli değil ancak 2017 yılının ilk aylarında bir kızı oldu.

Filmografi

1996-2003 Çiçek Taksi Abuzer Edalı Dizi

1996 Eşkıya Polis Sinema Filmi

1999 Dilber Rıfat Tv Filmi

Fasulye Genç adam Sinema Filmi

2001 Tatlı Hayat Ressam Dizi

2002 Azad Gani Dizi

Yarım Elma Zeynel Dizi

2003 Alacakaranlık Abid Bozoğlu Dizi

Duvara Karşı Taksi şoförü Sinema Filmi

Vizontele Tuuba Servet Sinema Filmi

2004 Dayı Ali Dizi

2005 Canın Sağolsun Erkan Dizi

2006 Cemile Cenk Dizi

Hayatımın Kadınısın Caner Sinema Filmi

Hokkabaz Sabahattin Sinema Filmi

Rüya Gibi Gaffar Dizi

2007 Kader Mirza Dizi

2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu Mustafa Çelebi 1. ve 2. sezon

2008 Aşkım Aşkım Toros Konuk oyuncu

Hemşire Meri Cemal Dizi

Muro Muzaffer Gündüz (Muzo) Sinema Filmi

Sıfır Noktası Kaya Tv Filmi

2009 Güldünya Cengiz Dizi

Kahve Bahane Selçuk Dizi

Umut Yılmaz Ergin Sinema Filmi

2009-2010 Arka Sokaklar Ertan 4. ve 5. sezon

2010 Adanalı Neco 3. sezon

2011 İffet Erhan Dizi

2012 Sıkıysa YakalaSinema Filmi

2013 Ammar: Cin Tarikatı Komiser Sinema Filmi

Benimle Oynar mısın? Ozi Sinema Filmi

Görüş Günü KadınlarıDizi

Kedi Özledi Mete Sinema Filmi

2014 Ulan İstanbul Kutalmış Dizi

2015 Bir Sevda İşi Mülayim Sinema Filmi

Eve Dönüş Nejat Dizi

Son Takla Kemal Tv Filmi

Öyle ya da Böyle Halis Sinema Filmi

2016 Hanım Köylü Reşat Döner Dizi

İçerde Ömer 1. ve 2.Bölüm (Konuk Oyuncu)

2017 Meryem Cemal Polis 1 ve 2.Bölüm (Konuk Oyuncu)