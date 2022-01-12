Selim'de Sığırlarda Suni Tohumlama eğitimi

SELİM, KARS (İHA) - Selim'de 'Sığırlarda Suni Tohumlama Ugulamaları hakkında üreticilere eğitim verildi.

Kars'ın Selim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Yenice köyünde eğitim çalışmalarına devam edildi.

Veteriner Hekim Vural Mutış'ın "Sığırlarda Suni Tohumlama Uygulamaları"nı anlattığı sunuma İlçe Müdürü Ercan Ödül, Veteriner Hekim Çağrı Avanaş ile Veteriner Hekim Doğacan Ayyıldız, Yenice Köy Muhtarı Ergüven Dilek ve Yenice köyünden üreticiler katıldı.

Sunumda büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde suni tohumlamanın ıslah üzerine olumlu etkileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Etkiyap projesi kapsamında Selim İlçe Müdürlüğünün yürüttüğü suni tohumlama çalışmaları ve önümüzdeki üretim sezonundaki hedefler anlatıldı. Üreticilerin soruları yanıtlandı.

Eğitim toplantısı Yenice köyünden üreticilerin dilek ve temennileri ile sona erdi. - KARS