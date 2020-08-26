Selena dizisinin yıldızı "kıvılcım" Hazal Şener kimdir? Hazal Şenel nereli? Hazal Şenel sevgilisi kim? Hazal Şenel boyu ve kilosu
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Selena dizisinin yıldızı "kıvılcım" Hazal Şener kimdir? Hazal Şenel nereli? Hazal Şenel sevgilisi kim? Hazal Şenel boyu ve kilosu

Küçük yaşlardan itibaren ekranlarda olan güzel oyuncu Selena dizisi ile üne kavuştu.Peki, Hazal Şener hangi dizilerde rol aldı? Hazal Şenel sevgilisi kim? Hazal Şenel nereli?

Selena dizisinin yıldızı
26.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:09

Selena dizisinde "Kıvılcım" karakteri ile tanınan güzel oyuncu Hazal Şenel, İstanbul'da doğdu. Hazal Şenel'in yaşamına dair tüm detaylar haberimizde mevcuttur.

HAZAL ŞENEL KİMDİR?

Paten, yüzme ve voleybol gibi sporlar yapmaktadır. Ayrıca tiyatro oyunlarında oynamakta, bale eğitimi almakta ve Halk oyunları ile ilgilenmektedir. Birçok tiyatro oyununda oyunculuk yapmıştır.

İlk olarak atv'de yayınlanan Sinem Kobal'ın baş rolünde oynadığı Selena adlı dizide Kıvılcım Aykar adlı bir karakteri canlandırmıştır. Ardından Show TV'de yayınlanan Türk Malı adlı güldürü dizisinde ailenin kız çocuğu olan Melodi Kuzu'yu oynamıştır. Show Tv'de yayınlanan Pis Yedili dizisinde Salça karakterini canlandırmıştır.

Selena dizisinin yıldızı 'kıvılcım' Hazal Şener kimdir? Hazal Şenel nereli? Hazal Şenel sevgilisi kim? Hazal Şenel boyu ve kilosu

HAZAL ŞENEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Selena,

Pis Yedili,

İçimizdeki Fırtına,

İki yalancı,

Bahtiyar Ölmez

Selena dizisinin yıldız 'kıvılcım' Hazal Şener kimdir? Hazal Şenel nereli? Hazal Şenel sevgilisi kim? Hazal Şenel boyu ve kilosu

HAZAL ŞENEL VE SEVGİLİSİ

Balkanlar'ın Tarkan'ı olarak bilinen Makedon pop şarkıcısı Bertan Asllani ile birlikte. Yıllar önce Pis Yedili dizisinde tanışıp sevgili olan ikli evlilik kararı aldı. Şenel, bir süredir birlikte olduğu Bertan Asllani ile yüzük fotoğrafıyla evliliğe ilk adımı attıklarını duyurdu.

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