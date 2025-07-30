Erken yaşlardan itibaren akademik başarısıyla dikkat çeken Yalaz, burslu olarak girdiği İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden dereceyle mezun olmuştur. Bu eğitim süreci, onun medya alanındaki sağlam kariyer temelini oluşturmuştur. Selen Yalaz kimdir? Selen Yalaz nereli ne iş yapıyor?

SELEN YALAZ KİMDİR?

1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Selen Yalaz, ilk ve ortaöğrenimini Bornova Koleji'nde başarıyla tamamlamıştır. Erken yaşlardan itibaren akademik başarısıyla dikkat çeken Yalaz, burslu olarak girdiği İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden dereceyle mezun olmuştur. Bu eğitim süreci, onun medya alanındaki sağlam kariyer temelini oluşturmuştur.

SELEN YALAZ NE İŞ YAPIYOR?

Yalaz, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin önde gelen medya organlarında gazetecilik kariyerine imza atmıştır. Mesleğe olan ilgisi ilkokul yıllarında başlarken, üniversite döneminde CNN Türk'te staj yaparak ilk profesyonel adımını atmıştır. Kariyerinin devamında dış haberler, diplomasi ve siyaset alanlarında birçok önemli görev üstlenmiştir. 2023 yılı itibarıyla medya kariyerine ara vererek ailesine ait Yalaz Boya şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü olarak iş dünyasına geçiş yapmıştır. Aynı zamanda CapitalTurk Holding'de Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevi de yürütmüştür.

HANGİ MEDYA KURULUŞLARINDA ÇALIŞTI?

Selen Yalaz, medya kariyerinde birçok önemli görevde bulunmuştur. Bunlar arasında:

• CNN Türk (2016–2018): 5N1K programında editörlük ve muhabirlik

• Demirören Haber Ajansı (2018–2020): Diplomasi Muhabiri

• Haber Global (2020–2021): Muhabirlik görevinde

• NTV (2021–2022): Diplomasi muhabirliği

• KRT TV (2022–2023): Ankara Temsilciliği

Bu görevler sırasında dış politika, kamu yönetimi ve siyaset alanında önemli haber, dosya ve röportajlara imza atmıştır.

SELEN YALAZ'IN EĞİTİM GEÇMİŞİ

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, İngiltere'nin Londra kentinde özel bir kurumda 8 aylık yoğun bir İngilizce eğitimi almıştır. Bu süreçte uluslararası medya kuruluşları için freelance gazetecilik yapmış; aynı zamanda uluslararası medya zirvelerinde aktif rol alarak yetkinliklerini geliştirmiştir.

ÖZEL YAŞAMI VE ÖMER TOPSAKAL İLE EVLİLİĞİ

Selen Yalaz, 9 Aralık 2023 tarihinde CHP Genel Başkan Danışmanı Ömer Topsakal ile evlenmiştir. Çiftin nikah şahitliğini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaparken, nişan töreninde yüzükleri CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan takmıştır. Topsakal, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı görevini de üstlenmiştir.

GÜNDEME GELEN ÇEŞME OLAYI

Selen Yalaz, son günlerde Çeşme'de yaşadığı bir trafik kazasıyla gündeme gelmiştir. Lüks bir Mercedes araçla yaşadığı bu kaza, hem aracın maddi değeri (yaklaşık 7 milyon TL) hem de Yalaz'ın kamuoyundaki tanınırlığı nedeniyle geniş yankı uyandırmıştır. Olay, medyada sadece bir trafik kazası değil, aynı zamanda başarılı bir kadın yönetici ve gazetecinin özel yaşamına dair merakı da artırmıştır.