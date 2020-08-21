Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?
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Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?

Genç oyuncu Selen Seyven, oyunculuğu ile olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Magazin gündeminde sıkça adı konuşulmaya başlanan Selen Seyven hakkında, Selen Seyven kaç yaşında, nereli, Selen Seyven mesleği ne, Selen Seyven Instagram hesabı var mı ve Selen Seyven kimdir gibi konular araştırılıyor.

Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?
21.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:15

Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Selen Seyven, özel hayatıyla da magazin gündeminde konuşulyor. Peki, Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı? İşte, Selen Seyven hakkında merak edilenler…

SELEN SEYVEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Nisan 1986

Kaynak: 34yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,6 m

Özbek bir anne ve Türk babadan dünyaya gelmiştir. Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü okudu. Selen Seyven Genco dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından adını Osman Sınav 'ın yönetmenliğini yaptığı Doludizgin Yıllar dizisinde rol aldı İlk başrol oynadığı filmi Janjan'dır. Sinemada ikinci başrolünü, engelli bir kızı canlandırdığı Abimm filmiyle oynamış ve bu filmin gösterim gününde hayranları kendisi için sinema salonu kapattırmıştır.

Birçok Türk dizisinde rol alan Selen Seyven son olarak bir aile komedisi olan Kocamın Ailesi dizisinde canlandırdığı Yonca karakteriyle yer aldı.

YER ALDIĞI FİLMLER

Büyük Buluşma (2004)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) Oyunbaz Kız

Janjan (2006) Güzel Alaz

Genco (2007-2008) Pınar

Doludizgin Yıllar (2008) Gülşen

Kapalıçarşı (2010) Yasemin

Abimm (2009) Melek

Acemi Müezzin (2009) Zeynep

Leyla ile Mecnun (2011) Aysel

Doktorlar (2010) Arzu Altındağ

Avrupa Avrupa (2011-2013) Gül

Kocamın Ailesi (2014) Yonca

Aşk Olsun (2015) Ceyda

O Hayat Benim (2016) Reyhan

Baş Belası (2016) Asya

Tatlı Bela (2018)

SELEN SEYVEN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kaç yaşında, nereli? Selen Seyven mesleği ne? Selen Seyven Instagram hesabı var mı?

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