İZMİR ESNAFI SELDE SU BASAN DÜKKANLARINI TEMİZLİYOR

Sele kapılan kadın, park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı (2)

İzmir'de dün gece etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden gelen yağmur suları Karabağlar ilçesindeki Çitlembik Deresi'nin, Yeşillik Caddesi'ndeki köprünün genişletilmesine rağmen taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle 5772'nci ve 5773'üncü sokaklar suyla doldu. İş yerleri ile bodrum katlardaki evleri, su bastı. Park halindeki araçlar ise zarar gördü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, suları tahliye etmeye çalıştı. Esnaf Cafer Butan, Derenin durumu ortada. Her sene bir kere düzenliyorlar ama işe yaramıyor. Olan bize oluyor. Defalarca dilekçe yazmamıza rağmen çözüm bulamadılar. Yağmur yağınca gece geldim ancak suyun şiddetinden dükkanıma giremedim. Sabah tekrar gelip, suları temizlemeye başladım. Bir aylık emeğim heba oldu. Dükkanımı 80 santimetre yüksekliğnde suyla doldu dedi.

'SEL KADERİMİZ OLDU'

Deposunu su basan Birsen Amasya da Evimin balkonundan hem sokağı hem de alttaki depomu su bastığını gördüm ama inemedim. Sabah girdiğimde ise belime kadar su vardı. Derede çalışmalar oluyor ancak hiçbir işe yaramıyor. Devamlı başvuruda bulunuyoruz, çözüm bulunamadı. Sel, kaderimiz oldu. Geçen yıl da selde iki aracım zarar gördü diye konuştu.

Karabağlar Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Cengiz Atlı ise Dere yatağını ıslah ettiklerini, bir daha dükkanlarımızı su basmayacağını söylemişlerdi. Ancak, dün gece dükkanımı bir kez daha su bastı. Sabahtan beri temizlemeye çalışıyoruz. Her yağmurda bu sokağı su basıyor. 'Yaptık' diyerek, insanları kandırdılar ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı