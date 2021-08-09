Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un İspir ilçesinde 4 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu.

Erzurum'un İspir ilçesinde 4 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Aksöyek'i arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

Öte yandan, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. - ERZURUM

Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

''Sel geliyor'' diye arkadaşını uyarmak isteyen işçi, girdiği tünelden bir daha çıkamadı
''Sel geliyor'' diye arkadaşını uyarmak isteyen işçi, girdiği tünelden bir daha çıkamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Yusuf Güney İbrahim Çelikkol
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:21:08. #1.15#

title