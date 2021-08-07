Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı

Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı "Sel geldiğinde diğer arkadaş saniyelerle kurtuldu ama Mustafa çıkamadı" Erzurum'un İspir ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelini sel vurdu.

Selde kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı

"Sel geldiğinde diğer arkadaş saniyelerle kurtuldu ama Mustafa çıkamadı"

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelini sel vurdu. Tünelde sel sularında kaybolan işçinin çalışma arkadaşı o anları anlattı. Elektrik Teknisyeni Özkan Yıldız, "Sel geldiğinde diğer arkadaş saniyelerle kurtuldu ama Mustafa çıkamadı" dedi.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi.

Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde iki gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğunda ki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

"Sel geldiğinde diğer arkadaş saniyelerle kurtuldu ama Mustafa çıkamadı"

Kayıp işçi Aksöyek'i sel gelmeden 5 dakika önce gördüğünü ifade eden Elektrik Teknisyeni Özkan Yıldız, "Biz içerde çalışıyorduk işimiz bitti dışarı çıktık. Mustafa'da içerdeydi. Daha önce dışarı çıkmıştı, bende tünelden çıkarken yolda karşılaştık. 'Özkan yağmur yağıyor, arkadaşlar içeri gelmiyor' dedi. Diğer arkadaşa haber vermeye içeri girdi. Bende çıktım dışarıya aşırı yağmur yağıyordu. Buradan sel gelir dedim çıkmamız lazımdı. Acil durumlarda elektriği açıp kapatıyorduk, açıp kapadık ama çıkan olmadı tünelden. 5 dakika sonra sel geldi tünelden içeri girdi bir şey yapamadık. Tünelin çıkışına kadar gelmişler diğer arkadaş saniyelerle kurtarmış ama o kurtaramadı. Çok hızlı geldi sel. Şuana kadar gördüğüm suratı en hızı seldi. Havadan geldi sel, odunları, taşları önüne almıştı. Sel girişi komple kapattı" diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekilerde selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu. Olay yerinde açıklama yapan Vali Memiş, "Burası Erzurum'un en uçtaki köylerinden bir tanesi. Kayalık ve sarp bir arazi yapısına sahip, iklim değişkenliği çok fazla olan bir bölge. İki gün önce aniden gelen bir selle karşı karşıya kalan bu bölgenin insanı doğal afetlere hazırlıklı bir yerleşim yeri. Burada çalışan iki işçi kardeşimiz çavuş ve işçi kardeşimiz. Selle ilgili ikaz yapılıyor ama çavuş kardeşimiz tekrardan tünele girip arkadaşına söylüyor. Çıkarken sel bir anda bastırıyor. Tahminlerimize göre kardeşimiz yüksek ihtimalle tünelin içinde. Henüz bitmemiş ve eğimi çok fazla tünelin. Bir arkadaşımız sele rağmen kurtuldu. Ancak içeride kalan bir kardeşimiz var. onu bulmaya çalışıyoruz. Suyu tahliye ediyoruz, iş makinaları içeriye girdi sadece su değil, balçık, boloz, büyük taş yığınları var. Umuyoruz ki hayattadır. Hayatta olduğunu ümit ederek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan bölgede Kızılay ekipleri ekiplere ve arama çalışmalarına katılan vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz