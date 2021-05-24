Selda Bağcan kimdir? Selda Bağcan kaç yaşında, aslen nereli?

Birçok başarılı şarkıya imza atan, Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında şarkılar yapan Türk şarkıcı ve besteci Selda Bağcan kimdir? Selda Bağcan kaç yaşında, aslen nereli?

Birçok başarılı şarkıya imza atan, Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında şarkılar yapan Türk şarkıcı ve besteci Selda Bağcan kimdir? Selda Bağcan kaç yaşında, aslen nereli?

SELDA BAĞCAN KİMDİR?

Selda Bağcan 1948 yılında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de doğmuştur. Annesi Öğretmen babası Veteriner Hekimdir. Öğrencilik yılları Ankara'da geçen Selda Bağcan, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Fizik Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Selda Bağcan, Üniversite son sınıfta müzik yapmaya başladı. Erkan Özerman sayesinde O yıl yaptığı ilk iki 45'lik plağı iyi iş yapınca profesyonel olarak müzik hayatına başladı. O tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışında sayısız konserler verdi. Protest müzik tarzını benimseyen Selda Bağcan, halk türkülerini çağdaş bir üslupla yorumlamasıyla tanınıyor. Son yıllarda İsrail'li grup Boom Pam ile yaptığı ortaklıkla adından söz ettiren Selda Bağcan uluslararası festivallerden davet almaya devam ediyor.

SELDA BAĞCAN ŞARKILARI!

45'lik Plakları :

1971 – Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle/ Mapusanede Mermerden Direk

1971 – Tatlı Dillim Güler Yüzlüm/ Mapusanelere Güneş Doğmuyor

1971 – Çemberimde Gül Oya/ Toprak Olunca

1971 – Adaletin Bu Mu Dünya/ Dane Dane Benleri

1971 – Seher Vakti/ Uzun İnce Bir Yoldayım

1972 – Yalan Dünya/ Kalenin Dibinde

1972 – Eyvah Gönül Sana Eyvah/ Zalim Sevgililer Bu Sözüm Size

1973 – Bölemedim Felek İle Kozumu/ Bülbül

1973 – Gesi Bağları/ Altın Kafes

1974 – Nem Kaldı/ Rabbim Neydim Ne Oldum

1974 – Aşkın Bir Ateş/ O Günler

1974 – Anayasso/ Bad-ı Sabah

1975 – Dostum Dostum/ Yuh Yuh

1975 – Kaldı Kaldı Dünya/ İzin İze Benzemiyor

1976 – Görüş Günü/ Şaka Maka

1976 – Almanya Acı Vatan/ Kıymayın Efendiler

1976 – Aldırma Gönül Aldırma/ Suç Bizim

Albümleri:

1974 – Türkülerimiz 1 (yeniden yayımlanışı: 1995)

1975 – Türkülerimiz 2 (yeniden yayımlanışı: 1996)

1976 – Türkülerimiz 3 (yeniden yayımlanışı: 1998)

1977 – Türkülerimiz 4 (yeniden yayımlanışı: 1999)

1978 – Türkülerimiz 5 (yeniden yayımlanışı: 2001)

1979 – Türkülerimiz 6 (yeniden yayımlanışı: 2006)

1980 – Türkülerimiz 7

1982 – Türkülerimiz 8

1983 – Türkülerimiz 9

1985 – Türkülerimiz 10

1986 – Dost Merhaba

1987 – Yürüyorum Dikenlerin Üstünde

1988 – Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek

1989 – Felek Beni Adım Adım Kovaladı

1990 – Anadolu Konserleri: Müzikteki 20 Yılım (1 ve 2)

1992 – Ziller ve İpler – Akdeniz Şarkıları 1

1993 – Uğur'lar Olsun

1994 – Koçero (Ahmet Kaya ile birlikte)

1997 – Çifte Çiftetelli – Akdeniz Şarkıları 2

2002 – Ben Geldim

2004 – Denizlerin Dalgasıyım

2009 – Güvercinleri de Vururlar

2011 – Halkım