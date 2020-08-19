Selçuk Üniversitesi Ve Meram Belediyesi işbirliği protokolü imzalandı Meram Belediyesi ile sadece Konya'nın değil Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından imzalanan protokol, her iki kurum arasındaki ilişkileri güçlendirerek farklı konu ve alanlarda ortak projeler üretilmesinin önünü açacak.

Meram Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi arasında kurumlararası ilişkileri güçlendirerek farklı konu ve alanlarda ortak projeler üretmek ve geliştirmek amacıyla protokol imzalandı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından imzalanan protokolle her iki kurum ortak proje geliştirecek, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yürütecek, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinlikler yürütülecek. Aksoy ve Kavuş, imzalar öncesinde bir süre sohbet ettiler. Prof. Aksoy, Başkan Kavuş'a çalışmalar hakkında bilgi verirken, Başkan Kavuş'ta Aksoy'un yeni görevinin hem üniversiteye hem de şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

REKTÖR PROF. DR. METİN AKSOY; "YEREL DİNAMİKLERLE İŞBİRLİĞİ İLE HEM KURUMLARIMIZI HEM ŞEHRİ GÜÇLENDİRECEK"

Protokolün imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, imzaları 'Bismillah' diyerek attıklarının altını çizerek, "İlkler hep güzeldir. Yerel dinamiklerle olan işbirliklerini KOP'un ardından belediyelerimizle sürdürüyoruz. Karatay Belediyesi ile başladık, Meram Belediyesi ile devam ediyoruz. Diğer yönetimler ile de devam edecek, bu işbirliklerinin sayısını artıracağız inşallah. Protokol imzaladığımız kurumlarla eğitim, kültür ve sosyal alanlarda geliştireceğimiz önemli projelerin ilk adımı bu imzalar. Bu işbirlikleri bizim için hem şehrin hem kurumlarımızın gelişimi ve ilerlemeleri adına önem arzediyor. Attığımız bu imza Meram Belediyesine de ihtiyaç duyduğu alanlarda her türlü destek vereceğimiz anlamı taşıyor" diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "PROTOKOL, 'İSTİŞARE SÜNNETTİR ORTAK ÇALIŞMA BEREKETTİR' ANLAYIŞIMIZIN BİR SONUCUDUR"

Protokolün Meram Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan ilk işbirliği olma özelliği taşıdığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'ta protokolün hem taraflar hem de şehir için hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör Prof. Metin Aksoy'un belirttiği destek ve işbirliğinin karşılıklı olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Selçuk Üniversitesi, Konya üniversitelerinin babası mesabesindedir. Bu özelliği ile şehrin değerli bir kıymeti, başarılarıyla da Konya'nın iftiharıdır. Selçuk Üniversitesinden ayrılan diğer üniversitelerimiz gösterdikleri başarıyla da hem Selçuk Üniversitesi'ne hem de Konyamıza değer katıyorlar. 'İstişare sünnettir, ortak çalışma da bereket' getirir anlayışıyla imzaladığımız bu protokol, bizim ilgi alanımıza giren konularda hem eğitim, araştırma hem de danışmanlık konularında birbirimize destek vereceğimiz ve başarı yolunu yan yana yürüyeceğimiz anlamı taşıyor. Attığımız imzaların hem bizler hem de şehrimiz adına bereketli ve güzel sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Bültenler