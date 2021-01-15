Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı, 'Ateş etmesek belki de ölmüştüm' dedi
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BBC

Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı, 'Ateş etmesek belki de ölmüştüm' dedi

15.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:45
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda yaralandı, 'Ateş etmesek belki de ölmüştüm' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Özdağ saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü hastanede KRT TV'ye konuşan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek saldırının faillerinin bulunmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sorular sorduğunu ve MHP'lilerin hakaretlerine maruz kaldığını söyleyen Özdağ şunları söyledi:

"Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu...

"Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek, ateş etmesek belki de ölmüştüm.

"Hayatı boyunca hiçbir zaman susmadığını ve korkmadığını söyleyen Özdağ, konuşmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Milletimi uyandırmak istiyorum, uyarmak istiyorum. Aziz milletim uyanın" dedi.

Davutoğlu: Saldırı siyasi terör

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün il kongresi için gittiği Mardin'de saldırıya ilişin bir açıklama yaptı. Davutoğlu, saldırıyı "siyasi terör" olarak nitelendirdi.

Saldırı nedeniyle Mardin programını yarıda keserek Ankara'ya döneceğini duyuran Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir açıklama beklediğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik birimlerinin de konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, "Eğer bu tür saldırılara izin verilirse sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci "Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" derken, partinin sözcüsü Serkan Özcan da, "Selçuk Özdağ'ın başkentte gündüz vaktinde, hem sopalı hem silahlı saldırıya uğramış olmasından utanç duyuyoruz" dedi.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği ise saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "26. Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da ikinci saldırı

Öte yandan, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na da Ankara'da saldırı düzenlendi.

Uğuroğlu, arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Emniyette ifade veren Uğuroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BBC

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