Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Davutoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Türkiye'nin en tanınmış siyasetçilerinden birine, FETÖ konusunda en kapsamlı siyasetçiye saldırı olmuşsa biz buna siyasi terör deriz. Ülkedeki olumlu olumsuz her gelişmeden sorumlu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kendisinden açık ve net açıklama bekliyoruz.

"HİÇBİR MAZERET KABUL ETMİYORUZ"

Silahlı saldırıyla ilgili bugün açıklama bekliyoruz. Kamera kayıtları nerede? Hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Saldırıda piyon olarak kullanılanlara sesleniyoruz. Çıktığımız yoldan geri yoldan adım atacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

"GERİ ADIM ATMAYIZ"

Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız. Biz bir yola çıktık mı kararlılıkla çıkarız. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, ister terör örgütleri isterse bu şekilde mafyavari çete örgütleri bilsinler ki son nefesimize kadar hukuk mücadelemizi verir ve geri adım atmayız.

"MİLLETİN KADERİ İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERMİŞ BİR KADROYUZ"

Biz hayatımızın her aşamasında her safhasında gençliğimizden bu yana; bu ülkenin, milletin kaderi, geleceği için her türlü çabayı, emeği ortaya koyduk. Biz, bilim hayatında, siyasi hayatta ki Selçuk Özdağ aynı zamanda bir akademisyendir, bilim insanıdır; her türlü mücadeleyi vermiş bir kadroyuz.

"BU KADRO ÇIKTIĞI YOLDAN GERİ DÖNMEYECEKTİR"

Aziz milletim merak etmeyiniz, bu kadro çıktığı yoldan geri dönmeyecektir. Ankara'nın ortasında siyasi terör saldırısına kalkışanlar ve Türkiye'nin insan hakları alanındaki kazanımlarını tehdit edenlerin her türlü karşısında dimdik duracağız"