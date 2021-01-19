Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

19.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:43

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı düzenleyen 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.G. ve G.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutukladı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

5 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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