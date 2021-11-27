Selçuk Bayraktar'ın acı günü! Feci kazada SİHA'ların performans takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti

Bursa'da İnsanı Yardım Vakfı(İHH) üyelerinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, vefat eden İHH üyelerine üzülürken, vefat edenlerden birinin Selçuk Bayraktar'ın yakın takım arkadaşlarından Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı.

SİHA'LARIN YAPIMINDA TAKIM LİDERİ OLARAK ÇALIŞTI

Kesekçi'nin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

İSMAİL DEMİR'DEN TAZİYE MESAJI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden mühendis kardeşimiz Tarık Kesekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Baykar ekibine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

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