Selçuk Bayraktar'ın acı günü! Feci kazada SİHA'ların performans takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti - Haberler
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Selçuk Bayraktar'ın acı günü! Feci kazada SİHA'ların performans takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Bursa'da İHH gönüllülerinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenlerden biri, BAYKAR Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar'ın takım arkadaşlarından çıktı. Tarık Kesekçi'nin SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak çalıştığı belirtildi.

Bursa'da İnsanı Yardım Vakfı(İHH) üyelerinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, vefat eden İHH üyelerine üzülürken, vefat edenlerden birinin Selçuk Bayraktar'ın yakın takım arkadaşlarından Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı.

Selçuk Bayraktar'ın acı günü! Feci kazada SİHA'ların performans takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti

SİHA'LARIN YAPIMINDA TAKIM LİDERİ OLARAK ÇALIŞTI

Kesekçi'nin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar'ın acı günü! Feci kazada SİHA'ların performans takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti

İSMAİL DEMİR'DEN TAZİYE MESAJI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden mühendis kardeşimiz Tarık Kesekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Baykar ekibine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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