Selami Altınok kimdir? Selami Altınok kaç yaşında?

Arama motorlarında adı sıkça aratılan isimlerden olan Selami Altınok, hayatı merak edilenler arasında yer aldı. Adını Ak Parti 27. dönem Erzurum 3. sıra milletvekili adayı olarak duyduğumuz Altınok'un hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Selami Altınok kimdir? Selami Altınok kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arama motorlarında adı sıkça aratılan isimlerden olan Selami Altınok, hayatı merak edilenler arasında yer aldı. Adını Ak Parti 27. dönem Erzurum 3. sıra milletvekili adayı olarak duyduğumuz Altınok'un hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Selami Altınok kimdir? Selami Altınok kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELAMİ ALTINOK KİMDİR?

Selami Altınok, 1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1988 yılında üniversiteyi bitirdi.

1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu.

Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı.

Van 100. Yıl Üniversitesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı.

3 Ağustos 2012 tarihinden Aralık 2013 tarihine kadar Aksaray Valisi olarak görev yaptı.

2014/5916 sayılı kararname ile Merkez Valisi olarak vekaleten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

29 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

30 Kasım 2015 – 18 Aralık 2015 tarihleri arasında Bakanlık Onayı ile Bakan Yardımcısı olarak vekaleten görevlendirilmiştir.

18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştır.

10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

Selami Altınok, Gülhan Altınok (Mühendis/Hakim) ile evli olup iki erkek, bir kız çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.

Ak Parti 27. dönem Erzurum 3. sıra milletvekili adayıdır.

SELAMİ ALTINOK KAÇ YAŞINDA?

Selami Demirok 1966 doğumlu olup 55 yaşındadır.