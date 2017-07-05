Selam Tevhid"De Kumpas Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik soruşturmanın yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davaya devam edildi.



Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları katıldı.



Mahkeme heyetine Daire Üyesi Mehmet Öztunç'un başkanlık yaptığı duruşmada, bazı sanıklar, haklarında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla açılan ve bu davayla birleştirilen diğer dava dosyalarına ilişkin savunma verdi.



Sanık Hakan Karaali, usule yönelik itirazlarda bulundu.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbede yer alan veya almayan örgüt mensupları hakkında gerekli tedbirlerin çok normal olduğunu ifade eden Karaali, ancak tedbirlerin daha orantılı olması gerektiğini savundu.



FETÖ ile hiçbir zaman, hiçbir bağlantısının olmadığını, öğrenciliği boyunca devlet yurtlarında kaldığını anlatan Karaali, örgütle bağını ortaya koyacak hiçbir delil olmadığını ileri sürdü.



Karaali, örgütün finans gruplarıyla bağının bulunmadığını, FETÖ'nün örgüt içi haberleşmede kullandığı ByLock programının daha önce adını dahi duymadığını söyledi.



Sanık Mehmet Ekinci de hakimliğini yaptığı davalardaki tutumuna bakıldığında "kumpas hakimi" olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.



Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Ekinci, ByLock programını hiç kullanmadığını öne sürerek, varsa mesaj içeriklerini görmek istediğini söyledi. Ekinci, ayrıca bilirkişi incelemesine gönderilen telefonunu ikinci el olarak bir başkasından aldığını öne sürdü.



Sanıklar Osman Kaya, Salim Duran, Muzaffer İren de örgüt üyeliği suçlamasını reddetti.



Duruşma, yarına bırakıldı.