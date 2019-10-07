Şelalede ayağı kayan il genel meclisi üyesini muhtar kurtardı

07.10.2019 18:47

AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca, Kayalıdere Şelaleleri gezisi sırasında ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlandı. Karaca'yı son anda emekli polis memuru olan Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman kurtardı.



Edinilen bilgiye göre olay, Hasbeyler ve Kayalıdere köyleri sınırları içerisinde kalan Kayalıdere Şelaleleri mevkiinde yaşandı. Hafta sonu Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi üyeleri Rıfkı Gültekin, Engin Temel, Ali Kemal Karaca, Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman ve Kayalıdere Köyü Muhtarı Niyazi Yalçın, Kayalıdere Şelaleleri bölgesine inceleme gezisi düzenledi. Gezi sırasında yağmurun da etkisiyle kayganlaşan zeminde ayağı kayan AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca, uçurumdan aşağı yuvarlandı. Son anda kayalıklara tutunabilen Karaca'yı bulunduğu yerden Hasbeyler Köyü Muhtarı emekli polis memuru Hasan Duman kurtardı.



Çok büyük bir kaza atlattığını dile getiren Ali Kemal Karaca, kendisinin hayatını kurtaran Duman'a teşekkür etti. Karaca, "Pazar günü bir toplantı sonrası kaymakam bey, il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı arkadaşımızla birlikte Kayalıdere Şelaleleri'ne gittik. O gün bir toplantıdan çıktık ve oraya gittik. Tabii üstümüz, giydiğimiz ayakkabı orada gezmeye çok müsait değildi. Yağmurun da etkisi ile kayganlaşan zeminde ben düştüm. Son anda bir kayaya tutunabildim. Aşağı yuvarlanmaya devam etsem uçurum. Hasbeyler Köyü Muhtarımız Hasan Duman sağolsun benim elimden tuttu ve çıkarttı. Kendisi doğuda eğitimler almış bu konularda, Allah kendisinden razı olsun. Hayatımızı kurtardı" dedi.



Karaca, Kayalıdere Şelaleleri ile ilgili Turizm Bakanlığına bir proje sunulacağını ve bölgeyi doğal yapısını bozmadan turizme açmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Karaca, ilerleyen günlerde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın da Kayalıdere Şelalesi'ne gelerek incelemelerde bulunacağını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA