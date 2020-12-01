Selahattin Dönmez kimdir, kaç yaşında? Selahattin Dönmez nereli? Demet ile Alişan'ın konuğu Selahattin Dönmez'in mesleği nedir?
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Selahattin Dönmez kimdir, kaç yaşında? Selahattin Dönmez nereli? Demet ile Alişan'ın konuğu Selahattin Dönmez'in mesleği nedir?

01.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:15
Selahattin Dönmez kimdir, kaç yaşında? Selahattin Dönmez nereli? Demet ile Alişan'ın konuğu Selahattin Dönmez'in mesleği nedir?

Katıldığı programlarda dikkat çeken isimlerden biri olan Selahattin Dönmez, son olarak Demet ile Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki, Selahattin Dönmez kimdir ve kaç yaşındadır? Selahattin Dönmez'in mesleği nedir? Selahattin Dönmez kitapları nelerdir? İşte, o isim hakkında merak edilen soruların cevapları...

Selahattin Dönmez, televizyon başındaki pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Katıldığı yayınlar dolayısıyla merak edilen isimler arasında yer alan Selahattin Dönmez, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Selahattin Dönmez kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler..

SELAHATTİN DÖNMEZ KİMDİR?

Selahattin Dönmez, 1973 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Fark Etmeden Diyet Beslenme ve Eğitim Danışmanlığının kurucusudur. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Diyetisyen, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Diyetetik Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını "Erken Tedavi Başlanan Okul Öncesi Yaş Grubu Klasik Fenilketonürili Çocukların Beslenme Durumu" konusunda tezini bitirerek Beslenme Uzmanı olarak mezun olmuştur.

1999 yılında Fark Etmeden Diyet Beslenme ve Eğitim Danışmanlığını kuran Selahattin Dönmez aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı'nda Bilim Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 2000-2001'de Londra'da Royal College of Physicians'ta Metabolik Hastalıklarda Beslenme alanında Medical Masterclass eğitimi almış, 2006'da Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisinin "Yetişkinlerde Kilo Kontrolü", 2007'de Harvard Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Beslenme Bilimlerinin "Enteral ve Parenteral Beslenme" ve 2009'da "Şişmanlığın Tedavisinde Pratik Tedavi Yöntemleri" sertifika programlarını başarı ile tamamlayan ilk Türk Diyetisyen olmuştur. Bilimsel alanda önemli dergiler olan Annual of Nutrition and Metabolism, Laboratorine Medicana ve Journal of Inherited Metabolism'de metabolik hastalıkların klinik bulgu ve diyet tedavileri, International Journal of Obesity ve Appetite'de obezite diyet tedavisi, yeme davranış bozukluğuna yaklaşım ile ilgili yayınları yayınlanmıştır.

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SELAHATTİN DÖNMEZ'İN MESLEĞİ NEDİR?

Beslenme Uzmanı olarak mezun olan Selahattin Dönmez, bu kapsamda kitaplar da yazmaktadır.

SELAHATTİN DÖNMEZ KİTAPLARI NELERDİR?

Hayat Yedikçe Güzel

Dönmez Diyeti

Fark Etmeden Diyet

Fark Etmeden Diyet - Yeni Bir Hayat

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