Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi
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Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi

26.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:10
Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi

Kendisinin ve muhalefetin geçmişteki siyaset tarzını eleştiren HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Söylemimiz, pratiklerimiz konusunda özeleştirel yaklaşmak gerektiğine de samimiyetle inanıyorum. Muhalefet topluma güven vermek istiyorsa özeleştiriden kaçmamalı, olgun bir şekilde özeleştiri verebilmeli" düşüncesini dile getirdi.

HDP EskiEş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden gazetecilere mektup gönderdi.

Mektubunda "Dışarıda HDP üzerinden, özellikle de benim adım üzerinden zaman zaman yoğun tartışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullanan Selahattin Demirtaş, şunları kaydetti:

"Cezaevi imkanları ölçüsünde, tüm gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Elbette bana ve HDP'ye yönelik eleştirileri büyük bir saygıyla karşılıyor, eleştirilere değer veriyor, onları anlamaya çalışıyorum. Geçmişteki siyaset tarzımız, söylemimiz, pratiklerimiz konusunda özeleştirel yaklaşmak gerektiğine de samimiyetle inanıyorum. Ayrıca bunu tüm siyasetçilerin yapması gerektiği kanaatindeyim. Bizler dört dörtlük siyaset yaptığımızı iddia edersek sadece kendimizi kandırmış oluruz. Nihayetinde Türkiye bugün bu haldeyse her siyasi aktörün kendi ölçüsünde sorumluluğu var, buna muhalefet de dahil.

"BAŞARILI OLSAYDIK BUNLARIN HİÇBİRİ YAŞANMAYACAKTI"

Barışı sağlayamadık, demokrasi getiremedik, ekonomi çöktü, toplum ağır bedeller ödüyor. Başarılı olsaydık bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Durum bu kadar nettir. Bence bu saatten sonra mazeretlerin arkasına sığınmanın da bir anlamı yok. Muhalefet topluma güven vermek istiyorsa özeleştiriden kaçmamalı, olgun bir şekilde özeleştiri verebilmelidir."

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