Selahattin Demirtaş Karısı ile Fotoğraf Paylaşıp Şiir ile Seslendi
Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği fotoğrafını, üzerine Ahmed Arif'in ''Hani kurşun sıksan geçmez geceden'' şiir sözlerini yazarak paylaştı.
Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği fotoğrafını, üzerine Ahmed Arif'in ''Hani kurşun sıksan geçmez geceden'' şiir sözlerini yazarak paylaştı.
''GELGELELİM, BETER BİZE KISMETMİŞ''
Selahattin Demirtaş'ın eşi ile çekildiği fotoğrafın üzerine yazdığı Ahmed Arif'in şiir sözleri şöyle: