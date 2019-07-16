Sela nedir? Sela'nın (Sala) okunuşu ve anlamı

Genellikle Cuma günü, bayramlarda ve cenaze için okunan sela'ları biliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece tüm camilerde sela'lar okundu. Darbe girişiminin ardından 3 yıl geçti ve her yıl gece yarısı 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla Türkiye genelinde sela'lar okunmaya devam ediliyor. İşte, sela okunuşu ve anlamı…

SELA NEDİR?

Bir haberleşme yöntemi olan sela, dinî mûsikî kavramı olarak okunan davet anlamına gelir. Müslümanlara ibadetlerini hatırlatmak ya da önemli bir olayı anımsatma için okunur. Genellikle Cuma namazlarından önce veya cenaze namazını haber vermek amacıyla karşımıza çıkıyor.

CUMA, BAYRAM VE CENAZE SELA'LARI

Cuma ve bayram selâsı: Cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunur. Önceleri bayram ve cuma namazlarından önce dilkeşhâveran makamında okunur. Bu salâ içinde Cuma Sûresi'nin cuma namazıyla ilgili ayeti ve hadislerden bölümlerde söylenirdi. Anadolu'nun yerinde pazartesi ve perşembe geceleri hatta bazı yerlerde her vakit okunurdu. Cenaze salâsı; vefat haberinin duyurulması maksadıyla hüseyni okunan salât-ü selâm ile cenâzenin kabre götürülüşü sırasında düzenlenen cenaze alayında ve definden sonra okunan salâ olmak üzere iki çeşittir. Salât-ı Ümmiyye; bazı dinî törenlerde ve dinî günlerde, kısaca salât-ü selâm getirilmesidir. Ölümü haber vermek için, mahallede bir cenaze varsa hüzünlü bir sesle okunmaya başlar. Cenaze selasında, farklı olarak ölümle ilgili hadis ve ayetler okunuyor. "Vakit geçmeden önce namaz kılmakta acele ediniz, ölüm gelmeden tövbede acele ediniz." hadisleriyle "Her canlı ölümü tadacaktır, Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz." ayetleri okunur.

İki özel durumun dışında halka yapılan saldırı girişimi üzerine de hem tepki hem haber verme amacıyla selâlar okunuyor.

SELA OKUNUŞU

"Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"

ANLAMI: "Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"