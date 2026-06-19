Demba Ba'nın yeni adresi belli oldu
Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ın formasını giyen Demba Ba, Fransız ekibi Le Havre'nin sportif direktörü oldu.
Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi.
DEMBA BA, LE HAVRE'DE
Kulübün açıklamasında "Bu bir bakıma köklerine dönüş: Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'de geçirdi ve bu nedenle Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor!" denildi. Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.
FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR
Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, ve Şanghay Shenhua'da oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.