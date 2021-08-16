Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'a Havza'dan bin 500 ekmek gönderildi

Yaşanan sel felaketinin yararlarının sarılmaya başlandığı Sinop'un Ayancık ilçesine, Havza'dan bin 500 ekmek gönderildi.

Yaşanan sel felaketinin yararlarının sarılmaya başlandığı Sinop'un Ayancık ilçesine, Havza'dan bin 500 ekmek gönderildi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen talep üzerine Havza Belediyesi öncülüğünde, Havza Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, fırıncılar ve hayırseverlerin katkıları ile bin 500 ekmek sel felaketinden etkilenen Ayancık'a gönderildi.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde yürütülen çalışma ile fırınlardan teslim alınan bin 500 ekmek Ayancık'a götürülmek üzere AFAD ekibine teslim edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza olarak her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi.

Özdemir, "AFAD'dan gelen talepler doğrultusunda Havza Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, fırıncılar ve hayırseverlerin katkıları ile afet bölgesine gönderilmek üzere ekmekleri yetkililere teslim ettik. Öncelikle ilçemiz fırıncı esnafına, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu