Sel felaketi nedeniyle Türkeli'de mahsur kalan tatilcilerin arabalı vapurla tahliyesi sürüyor

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tatil için Sinop'un Türkeli ilçesine gelen ve sel felaketinde köprülerin yıkılması nedeniyle ilçede mahsur kalan vatandaşların arabalı vapurla tahliyesi devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tatil için Sinop'un Türkeli ilçesine gelen ve sel felaketinde köprülerin yıkılması nedeniyle ilçede mahsur kalan vatandaşların arabalı vapurla tahliyesi devam ediyor.

Ortalama 50 araç kapasitesine sahip arabalı vapur, Türkeli'nin Güzelkent Balıkçı Barınağı'ndan aldığı yolcularını Kastamonu'nun İnebolu Limanı'na getiriyor.

Arabalı vapurun kaptanı Taner Yurdaer, AA muhabirine, sel felaketinde Türkeli ilçesinde mahsur kalan vatandaşları İnebolu Limanı'na getirdiklerini, ikinci seferlerini yaptıklarını söyledi.

İnebolu Limanı'na 100'e yakın araç taşıdıklarını belirten Yurdaer, "Bize verilen talimatlar sonlandırılana kadar düzenli olarak sefer yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Sel nedeniyle 5 gündür mahsur kaldıklarını ifade eden vatandaşlar ise kendilerine arabalı vapur tahsis eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım