Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı
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Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı

Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.

Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andına çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı
Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı
Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı
Sel afeti nedeniyle Bozkurt'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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