Sektör temsilcileri, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerle buluştu

19.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:10

Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sektör temsilcileriyle buluştu.

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO), sektör temsilcileriyle bir araya gelen Tekstil Teknolojisi ve Moda Tasarım bölümü öğrencileri, yaptıkları ürünleri sergiledi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, toplantıda yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, sektöre nitelikli eleman yetiştirmek için yapılan çalışmaları anlattı.

Kafadar, endüstriyel düz örme ve bilgisayarlı kalıp hazırlama konusunda bu yıl ilk mezunlarını verecek Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sektöre ihtiyacı olan kaliteli iş gücünü sağlayacağını ifade etti.

GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde kurulan tekstil atölyesinde bugüne kadar 400'ü aşkın kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Modacı Raşit Bağzıbağlı da, 2020 modası, renkleri, trendleri konulu konuşma yaptı.

Kaynak: AA