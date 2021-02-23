Seksenler Yıldız kim, kim oynuyor? Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özlem Balcı Netflix için ne dedi? Özlem Balcı Netflix açıklaması nedir?

Seksenler dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Özlem Balcı'nın Netflix hakkında yaptığı açıklama merak konusu oldu. Peki, Özlem Balcı Netflix için ne dedi? Özlem Balcı Netflix açıklaması nedir? Seksenler Yıldız kim, kim oynuyor? Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

TRT 1'in yıllardır sevilen dizisi Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Özlem Balcı, Netflix ve dijital platformlar hakkında söyledikleri, yaptığı açıklaması ile dikkat çekti. Bunun üzerine Özlem Balcı Netflix için ne dedi? Özlem Balcı Netflix açıklaması nedir? merak edildi. Peki, Seksenler Yıldız kim, kim oynuyor? Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özlem Balcı Netflix için ne dedi? Özlem Balcı Netflix açıklaması nedir?

ÖZLEM BALCI NETFLİX AÇIKLAMASI NEDİR?

Seksenler Yıldız'ı oynayan Özlem Balcı, Netflix hakkında yaptığı açıklamada, dijitalde bir dizi teklifi aldığını ve teklifi öpüşme, sevişme gibi sahnelerden dolayı reddettiğini ifade etti. İşte, Özlem Balcı Netflix açıklaması!

"Son bir ay içinde üç ayrı yapımdan yazlık dizi teklifi aldım bir tanesi Netflix de olacak bir proje idi. Ancak bu dijital medya tekliflerini reddettim, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım. Senaryoları okuduğumda koyduğum şartlar kabul edilmedi ben kamera karşısında film çekiyorum diye öpüşmem ve sevişmem.Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın."

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

Özlem Balcı, 25 Mart 1984'de Fethiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gördü. Çalışmaya öğrenciyken başladı. Lise'de yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı. Aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı. Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlendi. Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yaptı. Çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazandı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı. Çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.

Balcı, oyunculuk kariyerine küçük rollerle başladı. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Makbule karakteriyle televizyona adım attı. 2007-2008 yıllarında Doktorlar dizisinde "Aslı" karakterini canlandırdı. Aynı yıl Annem dizisinde İstanbul, Dudaktan Kalbe dizisinde "İnci" karakterini, Hepsi1 dizisinde ise "Özlem" karakterini canlandırdı. 2008-2009 yıllarında sırasıyla Akasya Durağı, Ece, Yalancı Romantik, Yol Arkadaşım, Zülfikâr, İpsiz Recep, Ah Kalbim ve Unutulmaz dizilerinde rol aldı. Aynı yıllar arasında ilk sinema deneyimini Süper Ajan K9 filmiyle yaptı. 2010 yılında Umut Yolcuları adlı dizide "Deniz" karakterini, 2011 yılında Canan dizisinde ise "Elif Öğretmen"i canlandırdı. Sonraki sene Ateşin Düştüğü Yer filminde "Asiye", Siya Mem-u Zin filminde "Helin" karakterini canlandırdı. 2013 yılından beri Seksenler dizisinde Kahveci Mesut'un eşi Yıldız'ı canlandırmaktadır. 2014 yılında Zengin ve Yoksul adlı TV filminde, 2015 yılında Merdiven Baba filminde rol aldı. 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıracağı duyuruldu.

FİLMOGRAFİ

Televizyon

• Arka Sokaklar, Makbule, 2008

• Doktorlar, Aslı, 2007-2008

• Annem, İstanbul, 2007

• Dudaktan Kalbe, İnci, 2007-2008

• Hepsi1, Özlem, 2007

• Akasya Durağı, Işıl, 2009

• Ece, Yelda Hemşire, Figen, 2008

• Yalancı Romantik, Ürolog, 2008

• Yol Arkadaşım, Yasemin, 2008-2009

• Zülfikar, Müge, 2008

• İpsiz Recep, Behiye, 2008

• Ah kalbim, Asu, 2009

• Unutulmaz, Dicle, 2009-2010

• Umut Yolcuları, Deniz, 2010

• Canan, Elif Öğretmen, 2011

• Siya Mem-u Zin, Helin, 2012

• Seksenler, Yıldız, 2013-2017, 2019-

• Ev Yapımı, Kendisi, 2020

TV Filmi

• Zengin ve Yoksul, Gülizar, 2014

Sinema

• Süper Ajan K9, Spiker, 2008

• Ateşin Düştüğü Yer, Asiye, 2012

• Merdiven Baba, 2015

• Reis, Emine Erdoğan, 2016