Seksenler Sinan kimdir? Ali Fuat Pekzeren kaç yaşında, nereli, kaç kilo?

Seksenler Sinan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kasabın kardeşi rolünde olan isim hakkında merak edilen konuların yanıtlarını sizler için derledik.

SEKSENLER SİNAN KİMDİR?

Seksenler dizisinde Sinan rolünde oynayan Ali Fuat Pekzeren yeni sezonda Seksenler dizisinde yerini aldı. Ali Fuat Pekzeren önceki sezonlarda da Seksenler kadrosunda yer almış ve doymak bilmeyen Sinan karakterini canlandırmıştı. Ali Fuat Pekzeren daha önce Papatyam dizisinde de rol almıştı.

Bahtiyar'ın kardeşi ve aynı zamanda çırağıdır. Bahtiyar'ın aksine Adanaspor'ludur. Bu nedenle atışırlar. Sonradan berber Recep kalp krizi geçirip ölünce onun dükkanında berberlik yapmaya çalışır ama hiç kimseyi tıraş etmeyi beceremez. Sonradan tıraş etmeyi öğrenip ustalık belgesi almıştır. Sürekli Bahtiyar'dan köyde olan arsayı satmasını ister ama o da satmak istemediği için kızar. 6. sezonda eşinin ölen babasından miras kalmış ve aldığı parayla araba almış ve mahalledeki herkesi başka şehirlere götürüp oranın yemeklerini ısmarlamayıp parayı çar çur etmiştir. Bahtiyar ona sürekli kızar.

ALİ FUAT PEKZEREN KİMDİR?

27 Mart 1989, İstanbul doğumludur. Bazı kaynaklarda adı Ali Fuat Pekzeren olarak da geçmektedir. Boyu 1.75 cm, kilosu 145, burcu ise Koç'tur. Sahne ile ilk defa henüz Kalamış İlköğretim Okulu 6. sınıfta iken okulda tanışmış, okulda Küçük Prens isimli oyunda Kral rolünü üstlenmiştir.

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