Şeker-İş Başkanı Gök, yerli ve milli üretimin öneminin, salgın dönemine damga vurduğunu söyledi
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Şeker-İş Başkanı Gök, yerli ve milli üretimin öneminin, salgın dönemine damga vurduğunu söyledi

Şeker-İş Başkanı Gök, yerli ve milli üretimin öneminin, salgın dönemine damga vurduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kovid-19 salgınının gıda ve tarım sistemini dönüştürmek için büyük bir fırsat iklimi yarattığını belirterek, milli ve yerli üretimin öneminin bu döneme damgasını vurduğunu söyledi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kovid-19 salgınının gıda ve tarım sistemini dönüştürmek için büyük bir fırsat iklimi yarattığını belirterek, milli ve yerli üretimin öneminin bu döneme damgasını vurduğunu söyledi.

Şeker-İş'in 22. Olağan Genel Kurulu, Büyük Anadolu Otel'de başladı.

Gök, açılış konuşmasında, Kovid-19 salgının mevcut gıda ve tarım sistemini dönüştürmek için büyük bir fırsat iklimi yarattığını belirterek, "Tüm dünyada ithal ham maddeye dayalı üretim modellerinin zafiyeti karşısında milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğu bu döneme damgasını vurdu." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, kamu şeker fabrikalarının, özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonuna aktarıldığını anımsatan Gök, "Önümüzdeki süreçte, şeker sanayimize yönelik hızla yapısal iyileşme kararları alınmadan, ham madde garanti altına alınmadan, denetim etkin hale getirilmeden, paydaş iş birliği geliştirilmeden, Türkşeker'in sürdürülebilirliği mümkün olamayacaktır." dedi.

Gök, şekerde yatırım programlarının yeniden tesis edilmesi, yerinde istihdam politikaları uygulanması ve milli bir hafızayla strateji planı yapılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Örneğin, bugün ülkemiz şeker de ihracat olanağı bakımından büyük bir tehdit altındadır. Geçmişte önemli miktarda şeker ithal eden Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin son 10 yılda ham şeker rafinerilerine yaptıkları yatırımlarla ithalatları yüzde 58 küçülmüştür. Yıllardan beri özellikle altını çizdiğimiz bir konu olan C şekeri üretimindeki ısrarımızın ne denli haklı olduğu, bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde, şeker şirketlerine kotaları ölçüsünde C şekeri üretimi için bir zorunluluk getirilmesi gerekmektedir."

Şeker sanayinde teknik bilgi ve deneyimin önemine değinen Gök, "Geçici işçilerinin kadroya alınması, Türkşeker'in sağlıklı işleyişi ve geleceği için olmazsa olmazlardandır." dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan aşı çağrısı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da Kovid-19 salgını döneminde çarkların işçilerin sayesinde döndüğünü belirterek, "Gıdada, ulaştırmada, enerji ve sağlıkta döndürdüler, yaşamın her alanında döndürdüler ve döndürmeye devam ediyorlar. Özellikle sağlık çalışanlarımıza en başından en sonuna kadar, 1 milyon 250 bin civarı çalışan sağlık ordusuna, şahsım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Atalay, Kovid-19 salgınına karşı aşının çok önemli olduğuna işaret ederek, tüm işçilerden aşılarını yaptırmalarını istedi.

Şeker-İş'in 22. Olağan Genel Kurulu'nda yarın seçim yapılacak.

Şeker-İş Başkanı Gök, yerli ve milli üretimin öneminin, salgın dönemine damga vurduğunu söyledi
Şeker-İş Başkanı Gök, yerli ve milli üretimin öneminin, salgın dönemine damga vurduğunu söyledi
Şeker-İş Başkanı Gök, yerli ve milli üretimin öneminin, salgın dönemine damga vurduğunu söyledi
Şeker-İş Başkanı Gök, yerli ve milli üretimin öneminin, salgın dönemine damga vurduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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