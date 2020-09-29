Şeker Hoca kimdir? Celal Tilgen kimdir? Şeker Hoca lakabı ile tanınan Celal Tilden neden öldü?

Şeker Hoca lakabıyla bilinen Celal Tilgen'in koronavirüs nedeniyle öldüğü öğrenildi. Şeker Hoca kimdir? Şeker Hoca neden vefat etti? Şeker Hoca'nın rahatsızlığı var mıydı? Şeker Hoca kaç yaşındaydı?

Malatya'da Şeker Hoca lakabıyla bilinen din görevlisi Celal Tilgen yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Celal Tilgen 5 yıl önce Şeker Fabrikası Camii'den emekliye ayrılmıştı.

ŞEKER HOCA KİMDİR?

Malatya'da 'Şeker Hoca' (69) olarak bilinen Celal Tilgen Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar çalışmıştı. Şeker Fabrikası Camii'nden 5 yıl önce emekli olmuştu. Celal Tilgen, yeni tip koronavirüse yakalandı. Rahatsızlanan Şeker Hoca Turgut Özal Tıp Merkezi ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Son olarak ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Şeker Hoca Covid-19 nedeniyle öldüğü öğrenildi.

(ŞEKER HOCA)CELAL TİLGEN HAKKINDA

İlk defa cuma vaazında laptop kullanarak halkın ilgisini çeken Şeker Camii imamı Celal Tilgen, Malatya'da birçok sosyal etkinlikte isminden bahsedilmişti. Şeker Hoca camii içerisinde galoş kullanımı, çalınan ayakkabılar için sigorta yapması gibi konularla gündeme gelmişti. Sık sık vaazlarıyla adını duyuran Şeker Hoca, son olarak 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde maske ile vaaz vermişti. Görev sırasında maske takması ile dikkatleri üzerine toplamıştı.