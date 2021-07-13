Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt
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Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt

Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediyesi tarafından Karaoğlanlı Mahallesi'nde 100 kilometrelik ana arter yolu asfaltlanacak.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Karaoğlanlı Mahallesi'nde 100 kilometrelik ana arter yolu asfaltlanacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, üreticiler için verdiği hizmet kalitesinin çıtasını yükseltti. Ova yollarında gerçekleştirilen 4 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz bakım çalışmasının ardından, bu kez de soğuk asfalt çalışması başladı. İlk çalışma Başkan Çelik'in seçim döneminde sözünü verdiği Karaoğlanlı Mahallesi'nde başladı. Başkan Çelik, Karaoğlanlı'dan start alan çalışmayı yerinde incelerken, Başkan Çelik'e başkan yardımcıları, AK Parti Şehzadeler ilçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, üreticiler ve mahalle halkı eşlik etti.

Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen ve bir süre yapılan çalışmayı izleyen Başkan Çelik, "Daha önce sözünü verdiğimiz gibi ova yollarımızda hizmetimizin kalitesini artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Şehzadelerimizin ovasında 4 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Çünkü Şehzadelerimiz aynı zamanda bir tarım kenti. 320 bin dönüm bir tarım arazimiz ve ciddi bir üretimimiz var. Bu noktada üreticilerimize çiftçilerimize destek olabilmek, onların işini kolaylaştırabilmek için görev alanımıza girmemesine rağmen ova yollarında bakım çalışması başlatmıştık. Bugün de bu hizmetimizin standardını yükseltiyoruz. Her yıl 100 kilometre ova yollarının ana arterlerinde soğuk asfalt yapmak için çalışmamızın startını veriyoruz. Seçimlerden önce bu çalışmamıza Karaoğlanlı Mahallemizden başlayacağımızın sözünü de vermiştik. Bugün Karaoğlanlı Mahallemizden çalışmalarımıza başlıyoruz. Program dahilinde ilçemizin tamamında bölüm bölüm çalışmamız devam edecek. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz için hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bu yolları kullanmayı, binbir emekle yetiştirilen ürünlerimizin bu yollardan geçerek daha kolay pazara ulaşmasını nasip etsin. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Karaoğlanlı Mahallesi Muhtar Azası Hakan Kara da çalışmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi, "Mahallemizin geçimi tarıma dayalı. Buradan çıkan mahsülün çoğu ihracata gidiyor. En büyük düşmanımız tozdu. Bu hizmet bizim için çok büyük ve çok iyi oldu. Başkanımıza ve ekibine mahallem adına çok çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt
Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt
Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt
Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt
Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt
Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya soğuk asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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