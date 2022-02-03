Şehrin tıkanan borularını tamir etmek için kazı yapan işçiler, ürkünç gerçeği ortaya çıkardı! Topraktan kemik fışkırdı

İngiltere'nin Bideford kentinde boruların tıkanması üzerine çok sayıda vatandaş şikayette bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir şirket, kanalizasyon borularını değiştirmeye başladı. İşçilerin çalışması sonucunda, boruların insan kalıntıları nedeniyle tıkanmış olduğu tespit edildi.

1600'LÜ YILLARA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İşçilerin keşfinin ardından bölgeye arkeologlar davet edildi. Arkeologlar tarafından yapılan ilk araştırmada, insan kemiklerinin 1600'lü yıllara kadar dayandığı bilgisi verildi. Southwest Archaeology'den Bryn Morris, "Kiliseyle bağlantılı bir mezar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVLU ÖNCEDEN DAHA BÜYÜKTÜ"

Arkeologlar, çevrede yaptıkları çalışmaların ardından St. Mary's Bölge Kilisesi'nin avlusunun eskiden daha büyük olduğunu ve muhtemelen bu insanların, kilise bahçesine gömülmüş olabileceğini belirtti. Kanalizasyon boruları açılırken, bölgede daha fazla araştırma yapılması için anlaşmaya varıldı.