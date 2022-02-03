Şehrin tıkanan borularını tamir etmek için kazı yapan işçiler, ürkünç gerçeği ortaya çıkardı! Topraktan kemik fışkırdı - Haberler
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Şehrin tıkanan borularını tamir etmek için kazı yapan işçiler, ürkünç gerçeği ortaya çıkardı! Topraktan kemik fışkırdı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Şehrin tıkanan borularını tamir etmek için kazı yapan işçiler, ürkünç gerçeği ortaya çıkardı! Topraktan kemik fışkırdı

İngiltere'nin Devon kontluğunda bulunan Bideford'da kanalizasyon borularının tıkanması üzerine bölgeye çağrılan ekipler, boruların insan kemikleri nedeniyle tıkandığını tespit etti. Yetkililer şimdi, bölgeye yakın olduğu tahmin edilen bir mezarlık arıyor.

İngiltere'nin Bideford kentinde boruların tıkanması üzerine çok sayıda vatandaş şikayette bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir şirket, kanalizasyon borularını değiştirmeye başladı. İşçilerin çalışması sonucunda, boruların insan kalıntıları nedeniyle tıkanmış olduğu tespit edildi.

Şehrin tıkanan borularını tamir etmek için kazı yapan işçiler, korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Her yerden kemik fışkırdı

1600'LÜ YILLARA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İşçilerin keşfinin ardından bölgeye arkeologlar davet edildi. Arkeologlar tarafından yapılan ilk araştırmada, insan kemiklerinin 1600'lü yıllara kadar dayandığı bilgisi verildi. Southwest Archaeology'den Bryn Morris, "Kiliseyle bağlantılı bir mezar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehrin tıkanan borularını tamir etmek için kazı yapan işçiler, korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Her yerden kemik fışkırdı

"AVLU ÖNCEDEN DAHA BÜYÜKTÜ"

Arkeologlar, çevrede yaptıkları çalışmaların ardından St. Mary's Bölge Kilisesi'nin avlusunun eskiden daha büyük olduğunu ve muhtemelen bu insanların, kilise bahçesine gömülmüş olabileceğini belirtti. Kanalizasyon boruları açılırken, bölgede daha fazla araştırma yapılması için anlaşmaya varıldı.

Şehrin tıkanan borularını tamir etmek için kazı yapan işçiler, korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Her yerden kemik fışkırdı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İngiltere, Yaşam, Dünya, Haber

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