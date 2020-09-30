Şehrazat kimdir? Şehrazat nerelidir? Şehrazatın şarkıları hangileridir?

Türk müziğinde oldukça önemli bir yerde olan Şehrazat yıllardır dinlenen şarkıları, sevilen sözleri ve usta söz yazarlığı ile Türk müziğinde tüm zamanların en sevilen isimlerinden. Peki, Şehrazat kimdir? Şehrazat'ın şarkıları hangileridir?

Türk müziğinde önemi yadsınmaz isim usta söz yazarı Şehrazat, geniş kültürü ve akılda kalıcı hatta efsaneleşmiş sözleriyle hep popüler, hep seviliyor.

ŞEHRAZAT KİMDİR?

Söz yazarı, besteci, yapımcı, şarkıcı ve daha birço kimliği ile tanınan, Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da çok iyi düzeyde bilen Şehrazat, dokuz yıl Beyrut'ta yaşadığı için Arapça'yı da iyi düzeyde konuşabilmektedir.

Babası Türkiye'nin ilk madencilerinden, Maden Kralı lakablı iş adamı Siham Kemali Söylemezoğlu olan Şehrazat'ın Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. Halası Prenses Perizat Osmanoğlu'dur. Büyük amcalarından biri diplomat ve yazar olan Şehrazat'ın Anıtkabir ve Taşkışla'ya emek veren ünlü mimar Prof. Dr. Hamit Kemali Söylemezoğlu da Şehrazat'ın amcasıdır.

Annesi Sevinç Tevs ise Arnavutluk büyükelçisinin kızıdır ve Türkiye'ye caz müziğini getiren, ünü uluslararası medyaya taşınmış ilk Türk caz şarkıcısı olarak kabul edilen bir sanatçıdır, otoriteler tarafında 20. yüzyıl müzik dünyasının en mükemmel seslerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

ŞEHRAZAT'IN ÇOCUKLUK VE İLK GENÇLİK YILLARI

Şehrazat ile kuzen çocuğu olan Selçuk Gerede ise yönetmen ve senarist Canan Gerede ile evlenmiştir ve bu evlilikten kızları Bennu Gerede dünyaya gelmiştir. Yeğenleri arasında yazar ve diplomat Yüksel Söylemezoğlu, Turgay Şeren ve Hülya Koçyiğit de olan Şehrazat'ın anne ve baba tarafından bütün akrabaları, babası dâhil Galatasaray Lisesi mezunudur. Anneannesi tarafından Ebu Bekir'in soyundan gelen Şehrazat oldukça donanımlı ve soylu bir aileden gelmektedir.

ŞEHRAZAT'IN EĞİTİM HAYATI

Çocukluğunun büyük bir kısmını İzmir'de geçiren Şehrazat, daha iyi bir eğitim için ailesi tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderilip orada Choueifat Uluslararası İngiliz Koleji (International School of Choueifat) adlı okulda okutulmuş. 1970 yılında eğitimini tamamlayarak SABIS sistemini uygulayan kolejden Uluslararası Bakalorya ile mezun olmuştur.

International School of Choueifat

DİSKOGRAFİ

45'LİKLERİ

1967 İki Gölge

1968 Dün Gece

1969 Beni Unutma

1969 İmkânsız Aşk

1973 Kelebek

1974 Dili Dost, Kalbi Düşman

1974 Söz Sevgilim, Söz (Cömert Baykent ile düet)

1970'ler Kolkola

1970'ler Ne Kapımı Çalan Var

1970'ler Nerede olsan

MAXI SİNGLELAR

1980 Sevemedim Karagözlüm (Türkiye'deki ilk MCD)

EP'LER

1980 Sevemedim Karagözlüm

1980 Hürüm Artık

1980 Bahşiş

1980 Seni Sevmişim

LP'LER

1981 Sevdim Genç Bir Adamı

1981 Kendim Ettim, Kendim Buldum (Eyvah)

1981 Yanında

1981 Aşk Bir Kumarsa

1981 Kulakların Çınlasın

1981 Lay la, Lay la (Yaşamaya Bak Sen)

DERLEME STÜDYO ALBÜMLERİ

2002 Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: 60'lı ve 70'li Yılların Orijinal Kayıtları

2007 Our Golden Songs

2008 Çınar Vol.