Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı
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Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı

30.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:14

Sanatçı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davalıların Şehrazat'a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

Sanatçı Şehrazat, 'Aynen Öyle', 'Kınalı Bebek', 'Yaz Yaz Yaz', 'Yalnızlığa Hüküm Giydim', 'Adaletsiz Yar', 'Kıyamam', 'Maazallah' ve 'Çek Babam Çek' adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

ACUN, 249 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Karar duruşmasında, davacı Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu ile davalı Acun Medya ve TV 8 kanalının avukatı Ekim Su Küfteoğlu hazır bulundu. Duruşmada, Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu davanın kabulünü talep ederken, davalılar avukatı Ekim Su Küfteoğlu reddini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Şehrazat'ın mali ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verdi.

Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şehrazat kimdir? Şehrazat nerelidir? Şehrazatın şarkıları hangileridir?
Şehrazat kimdir? Şehrazat nerelidir? Şehrazatın şarkıları hangileridir?
Haber Yorumları (18)
ERŞAN KUNERİ: bugüne kadar bir çok programda sehrazat''ın ve daha birçok sanatçımızın şarkıları çalmakta ama mevzu acun olunca akıl veren de bir iki avukat olduysa açmıştır davayı hakkımıdır hakkıdır ancak neden bu gün popstar''lar magazin programları talkshow''lar ibo show lar beyaz show lar bugüne kadar onca yerde çaldı şimdi mi aklı başına geldi neyse bir ev parası almış oldu kirasını yer :)
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YILDIZZ: O ZAMAN YILDIZ TİLBE ACUNUN KANALINI ELİNDEN ALIR.
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ÖMER: günün en güzel haberi. .
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