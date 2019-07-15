"Şehitlerin Vahşi Çığlığı" sergisi

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Şehitlerin Vahşi Çığlığı" heykel ve enstalasyon sergisi açıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Görsel Sanatlar ve Tasarım Anasanat Dalı Dr. Araştırma Görevlisi Kemal Sağlam tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde yaşanan terör saldırılarına dikkati çekmek amacıyla asma köprüde hazırlanan heykel ve enstalasyon (yerleştirme) sanatı sergisinin açılışını Artvin Valisi Yılmaz Doruk yaptı.

Doruk, serginin açılını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin milli iradesine ve özgürlüğüne vurulmak istenen prangaları sembolize etmesi için asma köprünün girişine asılan zincirleri keserek gerçekleştirdi.

Eserleri inceleyen Doruk ve beraberindekiler, Sağlam'dan bilgi aldı.

Sağlam, açılışın ardından basın mensuplarına, çalışmaya 4 yıl önce Türkiye ve dünyada yaşanan terör olaylarına ve bu olaylar üzerinden yürütülen İslam düşmanlığına dikkat çekmek amacıyla başladığını söyledi. Sonraki süreçte yaşanan 15 Temmuz darbe girişimden çok etkilendiğini ve çalışmalarına bu çerçevede ağırlık verdiğini ifade eden Sağlam, İstanbul ve Ankara'daki saldırıları yansıtan iki tablo yaptığını dile getirdi.

15 Temmuz tablolarını yaparken saatlerce ağladığını söyleyen Sağlam, "Benim için en zor yapılabilecek tabloydu." dedi. Sağlam, sanat tarihinde önemli bir yeri olan Norveçli ressam Edvard Munch'un "Çığlık" tablosundan etkilendiğini ve yine sanat tarihinde köprünün önemli bir yeri olduğu için sergiyi asma köprü üzerinde açtığını söyledi.

Açılışa, Artvin Çoruh Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Rıza Güney, 15 Temmuz Şehidi Dursun Acar'ın babası Nebi Acar ve ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA