Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet
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Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet

Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet
Habermetre - Haberler | Toplum

Tüm haberler için tıklayınız...Gerçekleştirdiği her ilçe ziyaretinde bölgedeki şehit ailelerini ziyaret ederek hatırlarını soran Vali Yazıcı, 2015 yılında Hakkari Yüksekova'da Piyade Sözleşmeli Er Uğur Yıldız ve 2013 Yılında Diyarbakır'da şehit olan Komando Er Doğan Türk'ün Manavgat'ta...

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Gerçekleştirdiği her ilçe ziyaretinde bölgedeki şehit ailelerini ziyaret ederek hatırlarını soran Vali Yazıcı, 2015 yılında Hakkari Yüksekova'da Piyade Sözleşmeli Er Uğur Yıldız ve 2013 Yılında Diyarbakır'da şehit olan Komando Er Doğan Türk'ün Manavgat'ta yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı, Manavgat'ta Ulualan Halk Plajı ve Mesire Alanı Açılış Töreni, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası Açılış Töreni ve Manavgat Hükümet Konağı Temel Atma Töreni sonrası Manavgat Şelalesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, Manavgat Şelalesi'ndeki incelemelerinin sonrasında ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti. Ak Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in eşlik ettiği ziyarette Vali Yazıcı, Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarette şehit yakınlarıyla sohbet edip hatırlarını soran Vali Yazıcı; "Şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli. Ay yıldızlı bayrağımız için, ülkemiz için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın aileleri bize emanet. Milletçe ve Devletçe şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her şartta ve daima yanlarındayız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sizlere sabırlar diliyorum. Her türlü sıkıntınızda yanınızdayız. " dedi. Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet 01 Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet 02 Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet 03 Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet 04 Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet 05 Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri Bizlere Emanet 06

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Kaynak: Habermetre

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