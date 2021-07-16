"ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ 15 TEMMUZ GECESİ CESARETLERİ, KARARLI VE DİK DURUŞLARI İLE TARİH YAZMIŞLARDIR."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına Katılan Başkan Yılmaz;"ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ 15 TEMMUZ GECESİCESARETLERİ, KARARLI VE DİK DURUŞLARI İLE TARİH YAZMIŞLARDIR.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına Katılan Başkan Yılmaz;

"ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ 15 TEMMUZ GECESİ

CESARETLERİ, KARARLI VE DİK DURUŞLARI İLE TARİH YAZMIŞLARDIR. "

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yıldönümü münasebeti ile düzenlenen anma programına katıldı.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı canlı olarak izlendi. Program Mehter Takımı dinletisi, protokol üyelerinin konuşmaları, aziz şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Medeniyetler Korosu konseri ile devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise selalar okunarak, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri yad edildi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz konuşmasında şu görüşlere yer verdi; "Çok kıymetli hemşerilerim bugün 15 Temmuz Hain darbe girişimin 5. yılı.

Evet o gece karanlık bir geceydi ancak bir yönüyle de milletin yeniden şahlanışıydı.

Öyle bir örgüt düşünün ki devletin imkanları ile okumuş, devletten her türlü desteği almış, asker, polis, hakim, doktor, öğretmen olmuş ancak aklını ABD'deki bir meczuba kiraya vermiş, adeta bir akıl tutulması yaşayarak kendi halkına bomba atacak kadar alçalmıştır.

O gece bütün kesimleri, mezhep, meşrep, etnik yapı gözetmeksizin herkesin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin etrafında kenetlendiği ve dışarıdan desteklenen darbe teşebbüsünün haberini bekleyen zalimlerin heveslerinin kursaklarında bırakıldığı bir geceyi hep birlikte yaşadık.

Değerli Hemşehrilerim;

Bosna Hersek Lideri merhum Aliya İzzetbegoviç Bosna katliamından sonra dile getirdiği "Size çok zulmettiler. Savaş bitti, zalimleri affedip etmemekte serbestsiniz. Ama gerçekleştirilen soykırımı hafızalarınızda ebediyen canlı tutmak zorundasınız.

Çünkü unuttuğunuz soykırım tekrarlanır. " Sözünü hatırlayalım, "Bizlerin de 15 Temmuz'u bu anlamda iyi anlamak, iyi anlatmak ve gelecek nesillere de aktarmak zorunda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu ihanet şebekesinin sahipleri de, işbirlikçileri de bellidir.

Bugün de bu kanlı terör örgütünün sahipleri seçim yoluyla liderimize karşı başarı sağlayamayacaklarını anladıklarından türlü yollara başvurmaktadırlar.

Ancak her daim olduğu gibi liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde bu tuzakların hepsini bir bir bozuyoruz, bozmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz Türk Milleti 15 Temmuz gecesi cesarti, kararlı ve dik duruşu ile tarih yazmışlardır.

Hain darbe gecesindeki şehitler başta olmak üzere bu aziz vatan ve millet için şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Demokrasi ve birlik günümüz kutlu olsun diyor, sözlerime şu mısralarla son veriyorum.

"Bu milletin bir destanı var, Biliyor musun?

Karış karış toprağa işlenmiş Görüyor musun?

Ataların sesleniyor, Duyuyor musun?

Karanlık çöktüğünde, Baktın mı ufka?

Ay ve yıldız el açmışken Allah'a, Toprağı titretmedi mi binlerce sela?

Millet ki durmadı, indi sokağa. .

O destanı şehitler yazdı, hem de sonsuz defa. "

Yayın Tarihi :

16 Temmuz, 2021

Kaynak: Habermetre