Şehitler, Manisa'da düzenlenen törenlerle anıldı
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Şehitler, Manisa'da düzenlenen törenlerle anıldı

18.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:15
Şehitler, Manisa'da düzenlenen törenlerle anıldı

Manisa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Manisa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Törende şehit ailelerine Turgutlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Turgutlu Şehitleri Kitabı" ve Turgutlu şehitlerinin isimlerinin yer aldığı plaketler takdim edildi.

İlçe şehitliğindeki törende ise protokol üyeleri, şehit kabirlerine çiçek bırakarak dua etti.

Törene Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Soma

Soma ilçesinde de şehitlikteki anıta çelenk sunuldu, şehitlerin ruhuna dua edildi.

Kaymakam Akkaya ve protokol heyeti, polis, asker ve maden şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhuriyet Başsavıcısı Serkan Başaran, daire amirleri, şehit ve gazi aileleri ile öğrenciler katıldı.

Sarıgöl

Sarıgöl'de hükümet konağı önünde düzenlenen törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okunduğu törene, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, protokol üyeleri, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kula

Kula'da da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende anıta çelenk sunuldu.

İlçe şehitliğinde devam eden törende Kula Müftüsü Kamil Kırgız Kuranı Kerim okudu, şehitlerin ruhuna dua etti.

Programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediyesi Başkan Vekili Nejat Gülmez ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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