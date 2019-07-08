Şehitkamil'de kadınlara bilgisayar eğitimi

Şehitkamil Belediyesinin ücretsiz olarak açtığı bilgisayar kurslarında kadınlar, bilgisayar kullanmayı en iyi şekilde öğreniyor. Kursiyerler, öğrendikleri bilgisayar programları sayesinde hayatlarını kolaylaştırıyorlar.

Seyrantepe Sosyal Tesisi Aile Merkezinde bulunan bilgisayar eğitim kursuna gelen kursiyerler, bilgisayar öğretmenleri tarafından öncelikle bilgisayar kullanımını öğreniyor. Daha sonra bilgisayar kullanım eğitimini aldıktan sonra paket programlarına geçiyor. Kursiyerler, daha sonra ofis programları ve internet kullanımıyla derslerini tamamlıyorlar.

Kursu tamamlayanlara sertifika

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Seyrantepe Sosyal Tesisi Bilgisayar Kursu Öğretmeni Selma Koçyiğit, "Yaz dönemi boyunca bilgisayar kursumuzun başlamasıyla birlikte oldukça yoğun bir talep almaktayız. Sabah ve öğle grubu şeklinde yetişkinlere kurs veriyoruz. Hafta sonu cumartesi günü ise sabah ve öğle olmak üzere 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giden çocuklarımıza kurs veriyoruz. Kursiyerlerimize, bilgisayar programlarını ve bilgisayarın nasıl kullanılması yönünde bilgiler veriyoruz. World, excel, powerpoint, internet bilgi güvenliği gibi 6 modülden oluşan bilgisayar eğitimi veriyoruz. Burada alınan eğitimlerle kursiyerlerimiz daha bilinçli bir şekilde bilgisayar kullanabiliyorlar. Bunun dışında alınan eğitimlerle birlikte bilgisayar işletmenlik sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Bu konuda hanımların öğrenmesi gereken bir kurs olduğunu düşünüyorum. İlerde bayanlarımız herhangi bir yerde çalışmayı düşündüğü zaman bir belgesi veya bir sertifikası olacak ve bu şekilde işe girmesi daha kolay olacak. Kursumuza katılmak isteyen tüm kadınlarımızı ve çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kurs ile engelleri ortadan kaldırıyorlar

Bilgisayar kursuna katılan Melek Işıklar, "Seyrantepe Aile merkezimizde kızım, oğlum ve kendim adına çok büyük fayda görüyoruz. Keşke daha önce bu merkezimizi keşfetseydik. Oğlum anaokulunda eğitimlerini sürdürürken, kızım da bu yıl 5. sınıfa geçti, onanla beraber bilgisayar kursuna geliyoruz. Burada hocamızın nezaretinde belirli programları öğreniyoruz. World, excel, powerpoint gibi çeşitli programları öğreniyoruz. Burada bilgisayar eğitimimi bir çıta daha yükseltmek istiyorum. Bu kurs sayesinde büyük bir engeli ortadan kaldıracağımı düşünüyorum. Bize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA