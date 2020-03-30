Şehit yakınlarından HDP'li Tosun'a tepki
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Şehit yakınlarından HDP'li Tosun'a tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un tahrik edici sözler sarf ettiğini belirterek, "Bu söylemler Nazi Almanya'sında dahi kullanılmamış ırkçı, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylemlerdir" dedi.

30.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:06
Şehit yakınlarından HDP'li Tosun'a tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un tahrik edici sözler sarf ettiğini belirterek, "Bu söylemler Nazi Almanya'sında dahi kullanılmamış ırkçı, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylemlerdir" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Diyarbakır sokaklarında söylediği sözlere tepki gösterdi. Türkiye'nin, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile uğraşırken HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve beraberindekilerin sokak aralarında "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandığını aktaran Sözen, "İnsanlıktan nasiplerini almadıklarını, vahşi, hain ve alçak yaratıklar olduklarını bir kez daha bütün dünyaya göstermişlerdir. İnsanlar can derdindeyken böyle açıklamalar yapmak en hafif tabirle şerefsizliktir. Bu açıklamaları da yapanlarda şeref ve haysiyet yoksunudur. Bu söylemler Nazi Almanya'sında dahi kullanılmamış ırkçı, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylemlerdir. Devletimiz doğu, batı, güney, kuzey, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan gece gündüz bu salgınla mücadele çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmet yaparken, bu hain ve alçakların 'devlet Kürtleri korumuyor, devlet Kürtleri öldürmek istiyor' demeleri, bu söylemi kullananların insan olmadığının, vahşi birer yaratık olduğunun en bariz göstergesidir" dedi.

"Bunlar bu eylem ve söylemleri ile PKK'ya FETÖ'ye hizmet ediyor"

Kürt düşmanlarının kalkıp bu söylemleri kullandığını aktaran Sözen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Açık bir şekilde ifade ediyorum ki bu ifadeyi kullananlar Kürt de değil, Müslüman da değiller ve olamazlar. Zerre kadar Allah korkusu olan biri böyle uyduruk ve tehlikeli bir söylemi kullana bilir mi? Bu söylemi kullananlar Kürt düşmanıdırlar, devlet düşmanıdırlar ve din düşmanıdırlar. Bunların derdi Kürtler falan değil. Bunlar bu eylem ve söylemleri ile Türkiye düşmanlarına hizmet ediyorlar. PKK'ya, FETÖ'ye hizmet ediyorlar. Bunlar asla dedikleri gibi Kürt vatandaşlarımızı düşünmüyorlar. Bilakis bunlar daha çok Kürt vatandaşlarımızın ölmesini istiyorlar. Çünkü bunlar Kürt kökenli vatandaşlarımızın ölüsü üzerinden siyaset yapıyorlar ve rant devşiriyorlar. Yıllarca Kürt gençlerini zorla terörist yapıp öldürten bu zihniyet, Kürt gençleri artık dağa gitmediği için rantları kesildi. Üzerinde siyaset yapacak argümanları kalmayan bu ülke düşmanları, Kürt düşmanları şimdi kalkıp bu alçakça söylemleri kullanıyorlar."

"Kürt gençlerini terörist yapıp öldürmenize devlet, bu millet izin vermeyecek"

Türkiye'de, Doğu ve Güneydoğu'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Sözen, "Eğer hala bunlara inanan Kürt kökenli insanlarımız varsa yazıklar olsun. Kürt kökenli vatandaşlarımız bunlara açık ve net bir şekilde tepki göstermeleri gerekiyor. Bunlar hazımsızlık yaşıyorlar. Daha düne kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi PKK'ya eleman kazandırma kampı iken, vatandaşa hizmet olarak kullanmaları gereken hizmetleri PKK'ya aktarırken, şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin gece gündüz vatandaşa hizmet etmesini, vatandaşın derdiyle dertlenmesini, PKK'ya giden paraları vatandaşa harcamasını hazmetmiyorlar. Bu ülke düşmanları, bu Kürt düşmanları bilmelidirler ki, çatlasanız da patlasanız da artık Türkiye'de, Doğu ve Güneydoğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık sizin borunuz bu bölgelerde ötmeyecek. Artık Kürt gençlerini terörist yapıp öldürmenize bu devlet, bu millet izin vermeyecektir. Artık Kürtler üzerinden rant devşirmenize, siyaset yapmanıza Kürt kökenli vatandaşlarımız izin vermeyeceklerdir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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