: Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un cenazesi toprağa verildi

22.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:04

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Güney beldesindeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından belde meydanına taşındı.

Tören sırasında şehidin annesi Gülizar Kaçar ile babası Recep ve ağabeyi Yusuf Tunç, ayakta durmakta güçlük çekti.

Belde meydanında İl Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tunç'un naaşı, belde mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç ve Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe mevkisinde arazi arama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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