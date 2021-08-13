Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi. Şehit Bali'yi son yolculuğuna ablası üniformasını giyerek, nişanlısı ise beresini takarak uğurladı.

Öğle saatlerinde memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesi getirilen Şehit Uzman Çavuş Hakan Bali'nin cenazesi, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Atatürk Caddesi'ndeki tören alanına götürüldü. Babası 6 ay önce vefat eden, 4 kardeşi bulunan şehidin cenazesine ablası Meryem Bali üniformasını giyerek, 27 Temmuz'da nişanlandığı Ümmü Gülsüm Abaz ise komando beresini takarak katıldı.

Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı, cenaze namazını kıldırdı. Şehidin annesi Fatma Bali, nişanlısı Ümmü Gülsüm Abaz ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş, Hoyratlı köyü mezarlığına defnedildi.


- Adıyaman
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Haluk Levent Murat Dalkılıç
Spor Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehit uzman çavuşu ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:36:51. #1.16#

title