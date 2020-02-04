Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Yeniden

04.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:32

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın (26) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında tabutun başında saygı duruşunda bulunan askerlerden birinin dua okunurken, gözyaşı döktüğü dikkati çekti.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın cenazesi, dün gece uçakla getirildiği Afyonkarahisar'dan, bugün öğle saatlerinde ailesinin oturduğu Sandıklı ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla, annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan'ın (54) oturduğu ilçe merkezindeki Ece Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi.

Cenazeyi Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl ve diğer yetkililerle şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin dün rahatsızlandıktan sonra götürüldüğü hastanede tedavisi devam eden annesi Fatma Orhan, eve gelemediği için cenazeyi karşılayamadı. Baba Ali Orhan ile şehidin ağabeyi Abdullah Orhan (33), şehidin tabutuna sarılıp öptü. Cenaze, helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami'ye götürüldü.Burada musalla taşına konan tabutun arkasında baba Ali Orhan, ağabey Abdullah Orhan ve dede Mehmet Akıncı saf tuttu. Şehidin annesi Fatma Orhan hastanede müşahede altında olduğu için buradaki törene de katılamadı. Cami avlusuna gelen hala Rukiye Dursun ağıt yakarak, şehit Gökhan Orhan için gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri Dursun'u teskin etti.TABUT BAŞINDA GÖZYAŞICenaze törenine Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabutun başında saygı duruşunda bulunan tören mangası askerlerinden birinin dua okunurken gözyaşı döktüğü dikkati çekti.

Şehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı önce tören mangası, ardından vatandaşların omuzlarında toprağa verilmek üzere uğurlandı. Baba Ali Orhan'ın da vatandaşlarla tabuta omuz verdiği görüldü. Orhan'ın cenazesi ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

- Afyonkarahisar