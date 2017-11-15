Şehit Uzman Çavuş Doğan'ın Cenazesi Memleketi Mersin'e Gönderildi (2)

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan, törenle memleketi Mersin'e uğurlandı.



Şehit Doğan'ın (23) Türk bayrağına sarılı naaşı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törende katafalka konuldu.



Doğan'ın öz geçmişinin okunduğu törende Ağrı Müftüsü İbrahim Gemici tarafından dualar okundu. Gemici'nin dua okurken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.



Askerlerce bir süre omuzlarda taşınan Doğan'ın naaşı, tekbirler eşliğinde konulduğu askeri uçakla memleketi Mersin'e gönderildi.



Törende, duygusal anlar yaşayan şehidin eşi Rukiye Doğan, eşinin fotoğrafına bakıp fenalık geçirdi.



Sağlık ekiplerince müdahale edilen Rukiye Doğan da aynı uçakla Mersin'e gitti.



Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Ağrı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Eleşkirt ilçesi kırsalındaki operasyonda, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada uzman çavuş Doğan şehit olmuş, 4 terörist de etkisiz hale getirilmişti.