Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın Cenazesi Memleketi Tokat'a Getirildi

Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısından şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın (28) naaşı askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda 2 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından şehit Aktaş'ın naaşı askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini Tokat protokolü ile birlikte şehit yakınları karşıladı.

Şehidin babası: "Oğlum intikamını alacak"

Cenazenin getirilişi sırasında şehidin 3 çocuk babası Duran Aktaş ile annesi Rabia Aktaş metanetini korumaya çalıştı. Şehidin babası Aktaş, "Oğlum intikamını alacak. Bizde asker bitmez. Vatan sağolsun. Benim oğlum alacak intikamını bir tane daha geliyor peşinden" dedi.

Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın cenazesini getiren askeri uçakla şehidin eşi Ebru Aktaş ile 1 yaşındaki oğlu Kerem Aktaş Tokat'a geldi. Bir askerin kucağında şehit ailesinin yanına getirilmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şehidin kardeşi ağabeyini asker selamı ile karşıladı

İzmir'de astsubay okulunda okuyan şehidin kardeşi Samet Aktaş, uçaktan indirilen şehit ağabeyinin Türk Bayrağı'na sarılı olan tabutunu askeri selam vererek karşıladı. Şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakiben Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Güryıldız Beldesi'nde toprağa verilecek.