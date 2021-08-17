Şehit Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehit Sağlık Astsubay Sağlık Astsubay Yılmaz Tuncer, Kırşehir'de toprağa verildi.

Şehit Sağlık Astsubay Sağlık Astsubay Yılmaz Tuncer, Kırşehir'de toprağa verildi.

Irak'ın Kuzeyinde Pençe Şimşek Harekat Bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22), doğum yeri Kırşehir'in Mucur ilçesi Medetsiz köyünde toprağa verildi. EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, doğum yeri Kırşehir'in Mucur ilçesi Medetsiz köyüne Mucur ilçesi girişinde başlayan konvoyla getirildi. Silah arkadaşlarının omuzlarında köy meydana getirilen Tuncer'in naaşı okul bahçesinde açılan alanda ailesine gösterildi. Cenaze namazına; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Garnizon Komutanın Jandarma Albay Ferhat Kuran, Şehit'in akrabaları, ilçe ve köy halkı katıldı. İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Medetsiz köyü Aile mezarlığına defnedildi. Şehidin kardeşlerini ise Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran teselli etti. Cenaze namazı öncesinde ise şehidin yeğeni Fatih Efe (5), uzun süre tabutun başından ayrılmadı. - KIRŞEHİR

Şehit Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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